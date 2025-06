Sonnenstrom mit burgenländischem System

Zwei Unternehmer – eine Energielösung. Jetzt haben sie ihre erste Photovoltaik-Anlage mit Speicher auf der Sonneninsel Ibiza installiert. Für die gwen Energiespeicher OG mit Sitz in Podersdorf am See markiert das den Einstieg des burgenländischen Unternehmens in den internationalen Markt – mit bewährter Technik und regionalen Partnern.