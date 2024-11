Kann „gwen“ eine Strompreisbremse sein?

Aufladung, wenn Strom am günstigsten

Funktionieren soll das so: Der gwen energiespeicher lädt sich automatisch dann auf, wenn die Strompreise am niedrigsten sind – ähnlich einem Nachtspeicherofen. Nutzer mit variablen Stromtarifen können so gezielt von den günstigsten Zeiten profitieren. „Auch für PV-Anlagen-Besitzer ist unser System ideal, da es den Eigenverbrauch optimiert“, so Gisch und Waldherr. Wen die Technik interessiert: Die Speicher sind aus kobaltfreien Lithium-Eisenphosphat und sind daher sehr widerstandsfähig und langlebig. Die Garantie auf die Speicher beläuft sich auf 10 Jahre. Auch die Kosten sind natürlich etwas, worüber man sprechen muss. „10kWh mit Wechselrichter, damit man auch ohne PV von den günstigen Strompreisen profitieren kann, kommen auf 7500 Euro brutto“, erklärt das Duo. Bei bestehender PV-Anlage, kann der Preis günstiger werden, wenn der Wechselrichter kompatibel ist – teurer laut den beiden nicht. Die Preise sind ohne Berücksichtigung etwaiger Förderungen. Mehr Infos unter gwen.at