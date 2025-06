„Meine Heimat Belarus ist schwer verwundet“

In ihrer Kunst arbeitet sich Siamchuk an ihren eigenen Traumata und an den Verwundungen ihres Landes ab. „Meine Bilder sind für mich wie lebendige Existenzen“, sagt sie. Sie hält sich zwar formell meist an die Form einer Leinwand in einem Rahmen, doch viele ihrer Bilder sehen aus, als wären sie aus Fleisch oder Porzellan. Sie haben Brüche und blutende Wunden.