Schul-Pilotprojekt zeigt Wirtschaft in der Praxis

Wer sich frühzeitig Kenntnisse in Sachen Wirtschaft aneignet, hat es später leichter. In der MS Matrei am Brenner steht Wirtschaftsbildung seit bald drei Jahren fix auf dem Stundenplan. Sie ist eine von rund 60 Pilotschulen in Österreich, in der das Fach mit Materialien der Stiftung für Wirtschaftsbildung im Unterricht verankert ist.