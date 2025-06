Hartberg-Torhüter Sallinger geht nach Schottland

Europa-League-Quali

Mit den „Hibs“ startet Sallinger in der Qualifikation für die Europa League. Für die Hartberger absolvierte der gebürtige Kärntner in sieben Jahren 106 Profispiele, in den vergangenen zweieinhalb Jahren war er die klare Nummer eins. „Ich weiß, dass mit dieser Entscheidung ein sehr besonderes Kapitel in meiner Karriere enden wird“, erklärte Sallinger in einer Hartberg-Mitteilung.