Mutter: „Kinderrechte werden mit Füßen getreten“

Der Schulweg ist zu weit, die Lehrer sind andere. Am Montag haben die Schüler und Eltern ihrem Unmut bei einer Protestaktion kundgetan: „Wir sind heute hier und sind laut, weil man unsere Schule klaut“, ertönte es kurz nach Mittag vor der Schule. „Wir haben von der Absiedlung erst vergangene Woche über den Elternverein erfahren, ein offizielles Schreiben der Bildungsdirektion ist erst heute gekommen“, berichtet Harald Fresacher, dessen Sohn in die zweite Klasse geht. Kritik übt er vor allem an den politisch Verantwortlichen: „So eine Angelegenheit kann man nicht am Schreibtisch entscheiden.“