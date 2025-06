Joker Dzeko rettet Bosnien vor peinlicher Blamage

Bosnien-Herzegowina hat sich in der WM-Qualifikation zu einem 1:0-Pflichtsieg gegen Fußball-Zwerg San Marino gemüht. Altmeister Edin Džeko (66.) erzielte am Samstag in Zenica den einzigen Treffer. Die Bosnier führen damit die Österreich-Gruppe H mit dem Maximum von neun Punkten an.