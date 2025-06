Israelische Armee barg Leichen von zwei Geiseln

„Nach mehr als 600 Tagen voller Schmerz und Warten wurden die Leichen von Gadi Chagai und Judy Weinstein Chagai heute Nacht im Rahmen einer Militäroperation in den Staat Israel und nach Nir Oz überführt“, hieß es in einer Mitteilung. Das Ehepaar sei am 7. Oktober 2023 auf den Feldern ihres Heimatorts Nir Oz ermordet und entführt worden. Das Paar hatte laut Berichten vier Kinder und sieben Enkelkinder. Die Frau stammte aus Kanada, beide hatten auch die US-Staatsbürgerschaft.