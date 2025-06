Paukenschlag aus Kärnten | Hört-hört!

Paukenschlag aus Kärnten. Das lässt aufhorchen: Während gestern in den Niederlanden die rechte Koalition an der Migrationsfrage scheiterte, kam hierzulande aus einer unerwarteten Ecke eine beinahe historisch zu nennende Ansage: Der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser, ein eindeutig links der Mitte verorteter g´standener Sozialdemokrat, meldete sich mit einer durchaus überraschenden Positionierung zur gerade stark diskutierten Menschenrechtskonvention in Migrationsfragen zu Wort. Diese Konvention zu überarbeiten hatten ja zuletzt neun EU-Regierungschefs angeregt – man möge doch die Ausweisung ausländischer Straftäter vereinfachen. Dass auch ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker diesen offenen Brief mitunterzeichnet hat, das führte in der Bundeskoalition der Volkspartei mit SPÖ und Neos zur bisher hörbarsten Verstimmung. Die Mit-Unterzeichnung, wurde kritisiert, sei ein „Alleingang“ Stockers. Doch nun stärkt ausgerechnet der Kärntner Sozialdemokrat dem ÖVP-Kanzler den Rücken. Eine mehr als bemerkenswerte Entwicklung, ein Paukenschlag aus Kärnten.