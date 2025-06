Zwei Tonnen Kupfer von Firmengelände verschwunden

Coup am Wochenende in Innsbruck

Jüngst auch in Innsbruck. Zwischen Freitag und Montagfrüh verschwanden vom Areal eines Unternehmens nicht weniger als zwei Tonnen Kupferkabel! „Dadurch entstand ein Schaden in Höhe eines mittleren, fünfstelligen Eurobetrages“, heißt es vonseiten der Polizei.