Hitze-Aktionstag: Kampf um Spital wird noch heißer

Zum Gesundheits- und Klima-Hotspot soll der Stadtplatz Gmünd am Mittwoch, 4. Juni, von 14 bis 18 Uhr werden. Denn neben den Gesundheitsberufen laden Parents for Future Waldviertel, Health for Future und Mitmach-Region Waldviertel zum Infotag über gesundheitliche Risiken von heißen Temperaturen.