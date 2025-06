Ein langer Kampf gegen Freileitung blieb unbelohnt

Ein Blick zurück in das Jahr 2020: Ab Mitte Jänner besetzten Einheimische einen Wald in Bad Vigaun und wollen so die Schlägerungsarbeiten verhindern. Wochenlang blieb das Waldstück daraufhin besetzt. Demonstrationszüge bei den Festspielen, Hungerstreiks am Mozartplatz oder Protestmärsche in betroffenen Regionen folgten.