Berufsfeuerwehr kletterte auf 380kV-Masten

„Alles wackelt, man kann sich nicht wirklich sichern. Es ist absolut ungewohnt.“ Selbst für Andreas Rosenlechner ist dieser Einsatz etwas ganz Neues. Der erfahrene Höhenretter der Berufsfeuerwehr probt derzeit mit seinen Kameraden in Elsbethen-Höhenwald den Ernstfall. Die Mannen klettern auf die Masten der neu errichteten 380kV-Leitung, hanteln sich in schwindelerregender Höhe die Seile entlang. Denn: In der Stromleitung hat sich ein Paragleiter verfangen!