Land vertröstet Kinder- und Jugendhilfe

Der Handlungsbedarf ist also hoch. Trotzdem wurde eine schon lange für Montag geplante Sitzung des Kinder- und Jugendhilfebeirats äußerst kurzfristig abgesagt. Das Mail erreichte die Mitglieder des Gremiums, das die Landesregierung berät, erst am Sonntagabend. Es gebe noch einzelne offene Punkte, hieß es im Mail, insbesondere in Hinblick auf die Einbindung der Bezirkshauptmannschaften. Zudem sei der Landesamtsdirektor, der oberste Beamte des Landes, für das Treffen terminlich verhindert.