Turn-Beauty Olivia Dunne beendet ihre Karriere

„Du bist meine erste Liebe“

„Die Zeit vergeht wie im Flug, wenn man Spaß hat. Man sagt, dass man sich so gut fühlt, dass einem die Zeit zu entgleiten scheint. Und genau so habe ich mich in den letzten 20 Jahren in diesem Sport gefühlt“, kündigte Dunne ihren Followern ihr Karriereende an. „Gymnastik, du hast mein Herz für immer erfüllt, und du wirst immer ein Teil von mir sein. Du hast mich zu der Person gemacht, die ich heute bin, und hast Erinnerungen und Bindungen geschaffen, die über den Sport hinaus ein Leben lang halten werden. Du bist meine erste Liebe.“