Seniorin (81) übergab Betrügerin Zehntausende Euro

Am Mittwochvormittag wurde die Seniorin von einer angeblichen Polizistin telefonisch darüber informiert, dass ihr Sohn nach einem schweren Verkehrsunfall in U-Haft sitzen würde. Um ihn auszulösen, müsse die 81-Jährige eine Kaution in der Höhe eines namhaften fünfstelligen Eurobetrages bezahlen.