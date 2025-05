Deutsches Ehepaar bei Scooter-Unfall getötet

Woher das Paar genau kam und wie alt die beiden waren, ist noch unklar. Laut der italienischen Nachrichtenagentur Ansa waren die beiden gemeinsam auf einem Gefährt auf einer Straße von Torri del Benaco – einem Dorf am Ostufer des beliebten Reiseziels in Norditalien – bergauf in Richtung Albisano unterwegs.