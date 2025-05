Dieses Kärntner Blütenmeer lädt zum Entspannen ein

Es ist ein Ort, an dem die Seele noch baumeln kann: Wer den Paradiesgarten der Familie Mattuschka, beheimatet am Sonnenbalkon von Emmersdorf bei Klagenfurt, betritt, wird von einer Oase der Ruhe inmitten eines duftenden Blumenmeers begrüßt – wo einfach nur das Herz aufgeht. Die gepflegte Gartenanlage umfasst ein drei Hektar großes Areal und wird bereits in dritter Generation geführt.