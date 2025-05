E-Bike-Akku und Kochtopf lösen Brände in Tirol aus

In der Wohnung eines Mehrparteienhauses in Völs stand gegen 16 Uhr plötzlich ein Kochtopf mit Öl am Herd in Flammen. Zwei Nachbarn wurden auf den Brand aufmerksam, konnten über den Balkon in die Wohnung gelangen und den Brand löschen. „Sie mussten von der Rettung mit einer Rauchgasvergiftung in die Klinik nach Innsbruck gebracht werden“, heißt es seitens der Polizei. Die Wohnung ist vorerst nicht mehr bewohnbar.