Vorsicht Betrug: Neue Variante des Neffentricks

Am Feiertag kurz vor viertel elf am Vormittag klingelte bei einer Nordburgenländerin das Handy. Die Nummer: Unterdrückt. Sie hob ab, meldete sich mit ihrem Namen. Daraufhin hörte sie eine männliche Stimme, die ihr erklärte, es handle sich bei dem Anrufer um den Primar des Allgemeinen Krankenhauses in Wien. Er erklärte ihr, dass ihr Sohn ins Krankenhaus eingeliefert worden sei, große Schmerzen habe, stöhne und wirklich arm sei. Dann wollte er das Telefon an den „armen Sohn“ weiterreichen. Die 76-Jährige ließ es aber gar nicht so weit kommen. Denn sie hat weder einen Sohn, noch eine Tochter und fragte deshalb den Anrufer, ob er nicht glaube, dass sie ihn als Betrüger erkennen könne. „Daraufhin wurde sofort aufgelegt“, erzählt sie.