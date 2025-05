Strahlend, gebrochen | Absurd, unmenschlich

Strahlend, gebrochen. Es war im Dezember 2022, da stand eine quirlige Frau mit französischen Wurzeln auf der großen Bühne im ORF-Zentrum auf dem Wiener Küniglberg und wurde bei der Lebensretter-Gala von Bundeskanzleramt, ORF und „Krone“ als burgenländische Lebensretterin des Jahres geehrt, mit einem Herz ausgezeichnet. Diese gute Frau, Pascale Vayer, strahlte damals – doch heute ist sie gebrochen. Was ist passiert? Im ersten Kriegsjahr in der Ukraine hatte Vayer als Initiatorin von „Kleine Herzen“ Waisenkinder aus dem Kriegsland nach Österreich in Sicherheit gebracht. „Krone“-Reporterin Christa Blümel hat die ankommenden Kinder damals kennengelernt – viele von ihnen behindert, gehandicapt, allesamt stark traumatisiert. Pascale Vayer und ukrainischen Erzieherinnen ist es im Burgenland längst gelungen, die Waisen zu fröhlichen Kindern zu machen, wie meine Kollegin bestätigen kann. Doch mit der Fröhlichkeit soll es nun vorbei sein. Die Kinder müssen bereits an diesem Sonntag weg aus Österreich, zurück in die Ukraine. In ein Kriegsland!