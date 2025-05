Zwei weitere Jahre! Duo verlängert beim GAK

Seit drei Jahren kickt Thomas Schiestl nun schon beim GAK, kam seither auf 39 Pflichtspieleinsätze und sieben Tore. In der abgelaufenen Saison feierte er auf höchster österreichischer Ebene sein Debüt. „Thomas hat in seinen ersten Bundesligaeinsätzen auf einer für ihn neuen Position sehr starke Leistungen gezeigt. Eine Sprunggelenksverletzung mit größeren Schmerzen hat ihn zwar in den letzten Wochen leider etwas zurückgeworfen, aber wir sehen in ihm sehr großes Potenzial“, sagt Sportchef Didi Elsneg in einer Aussendung. Schiestl selbst meint: „Ich fühle mich in Graz und beim GAK sehr wohl und werde alles geben, um dieses Vertrauen mit Leistung zurückzuzahlen.“