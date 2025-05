Schranken machte aus Chaos gähnende Leere

Im Rathaus scheint man sich aktuell in Zweckoptimismus zu üben. Gleichzeitig stellt man aber auch klar, dass sich die Zielgruppe geändert habe. Statt der Pendler sollen es vermehrt Kurzparker sein, die dorthin fahren. Und die müssten sich erst daran gewöhnen, dass es hier Parkplätze gibt, wie ein Rathaussprecher erklärt: „Da die neue Bewirtschaftungsregelung noch nicht lange in Kraft ist, braucht es natürlich Zeit, bis das Bewusstsein dafür entsteht, dass auf der Fläche in zentraler Lage nun Stellplätze zur Verfügung stehen.“