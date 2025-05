Motorradraser „spielt“ Verstecken mit der Polizei

Erlaubt wären im Ortsgebiet von Drobbolach am Faaker See klarerweise maximal 50 km/h. Doch ein 56-jähriger Motorradfahrer brauste am Mittwoch gegen 16.50 Uhr mit 92 km/h über die Seeufer-Landesstraße durch die Ortschaft. Dabei tappte er in eine Radarfalle der Polizei.