Lungauer Schüler gewannen Sicherheitsolympiade

Nach den unterschiedlichen Regional- und Bezirksfinalbewerben in Salzburg und im angrenzenden Bayern, fand am Dienstag mit 339 Schülern aus der Euregio-Region das große Finale in der Schwarzenbergkaserne statt. Und hier führte kein Weg an der Volksschule Tamsweg vorbei, die als klarer Sieger hervorging.