Im Kleinformat auf den Spuren des großen Rindt

Stattet man Alexander Trimmel in der Grabmayergasse 18 in Floridsdorf einen Besuch ab, wird man sogleich in eine andere Welt versetzt. Genauer gesagt in die Welt des Motorsports – und der Automobile. Und doch handelt es sich nicht um gewöhnliche Autos. Bei Herrn Trimmel sind sie im verkleinerten Maßstab erhältlich. Alexander Trimmel ist Modellauto-Händler. „Natürlich aus einem Kindheitstraum heraus entstanden“, lacht der Floridsdorfer beim Besuch der „Krone“ in seiner Welt.