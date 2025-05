Bus, Bahn, Taxi – wie mobil ist unsere Jugend?

Bedarf wird eruiert

Unter dem Titel „Nachhaltige Mobilität für Kinder und Jugendliche in der Modellregion Mittel- und Südburgenland“ („NaMoKi“) wird der Öffi-Bedarf eruiert. „Unabhängig vom Wohnort, muss jedes Kind in der Lage sein, die Schule und Stationen der Freizeitaktivitäten selbstständig zu erreichen. Es soll nicht vom Elterntaxis abhängig sein, ob am Nachmittag der Musikunterricht besucht werden kann oder nicht“, sagt Roy Huisman, Projektleiter bei Fraunhofer Austria. Bei der von der Forschungsförderungsgesellschaft und dem Bundesministerium unterstützten Initiative wird zuerst das Mobilitätsverhalten erhoben.