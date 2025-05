Südafrika und die USA streben Handelsabkommen an

Trump warf „Völkermord“ an Weißen vor

Bei dem Treffen in Washington vergangene Woche war die Stimmung noch angespannt. US-Präsident Donald Trump hatte den südafrikanischen Präsidenten mit Vorwürfen eines angeblichen „Völkermords“ an Weißen überzogen. Er verlangte von Ramaphosa Erklärungen für das Schicksal weißer Farmerinnen und Farmer in Südafrika. Diese würden in ihrer Heimat „hingerichtet“ und ihr Land werde beschlagnahmt, behauptete der US-Präsident. Trumps Regierung hatte zuvor etwa 50 weiße Südafrikanerinnen und Südafrikaner als „Flüchtlinge“ aufgenommen.