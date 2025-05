Französischer Chirurg „bittet nicht um Milde“

Wie berichtet, muss sich der frühere Chirurg wegen sexueller Übergriffe und Vergewaltigungen in Vannes vor Gericht verantworten. Konkret werden ihm 111 Vergewaltigungen und 189 sexuelle Übergriffe zur Last gelegt. Die Taten beging er zwischen 1989 und 2014. Seine Opfer waren durchschnittlich elf Jahre alt und standen teilweise unter Narkose. Die Übergriffe hielt der Mann in seinen Tagebüchern fest.