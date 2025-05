Ukrainische Kinder bangen um Familienbeihilfe

Ministerin setzt Bedingungen

Die Begründung: Familienministerin Claudia Plakolm (ÖVP) will staatliche Leistungen an Voraussetzungen wie Erwerbstätigkeit oder AMS-Meldung binden. „Wer bei uns leben will, muss Teil werden. Das bedeutet, die deutsche Sprache zu lernen, zu arbeiten und sich an unsere Werte zu halten.“ An einer Nachfolgeregelung wird gearbeitet.