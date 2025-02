Verlieren Tausende Ukrainer die Familienbeihilfe?

Explosionen in Tschernobyl, kalte Winter, Kräftemessen zwischen Weißem Haus und Kreml: Nach fast drei Jahren ist ein Ende des Kriegs in der Ukraine nicht in Sicht. Aktuell leben etwa 77.000 Ukrainerinnen und Ukrainer in Österreich – viele davon sind Kinder und Jugendliche. In der Steiermark sind laut „Steiermark hilft“ rund 6000 Ukrainer in der Grundversorgung, 2500 arbeiten. „Es kommen auch jetzt noch laufend Geflüchtete zu uns, gerade im Winter“, gibt Marion Bock von „Steiermark hilft“ zu bedenken. „Die Leute haben keine Heizung, und die Winter sind dort um einiges härter als bei uns.“ Man geht davon aus, dass etwa 3000 ukrainische Kinder in der Steiermark leben.