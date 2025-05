Jüdisches Gemeindehaus in Graz beschädigt

Zu einer schweren Sachbeschädigung kam es in der Nacht von Sonntag auf Montag am Gemeindehaus der jüdischen Gemeinde am David Herzog Platz in Graz. Wie der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde für die Bundesländer Salzburg, Steiermark und Kärnten, Elie Rosen, mitteilte, handle es sich beim Täter um einen in Graz wohnhaften französischen Staatsbürger, der von Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes noch vor Ort festgenommen werden konnte.