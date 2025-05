„Drachenzähmen leicht gemacht“ im Kino erleben

Hicks (Mason Thames) – ein scharfsinniger, aber unterschätzter Außenseiter – widersetzt sich auf der Insel Berk den alten Feindbildern und freundet sich mit dem gefürchteten Drachen an. Gemeinsam mit der furchtlosen Astrid (Nico Parker) und dem schrägen Waffenexperten Grobian (Nick Frost) stellt er sich einer Bedrohung, die sowohl Wikinger als auch Drachen an den Rand der Vernichtung bringt. Ihre Mission? Den ewigen Konflikt beenden und zeigen, was wahre Freundschaft bedeutet.