Paukenschlag bei Hypo Tirol: Zwei Vorstände weg

Landeshauptmann nimmt Schritt zur Kenntnis

Eigentümervertreter Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) nimmt den Rücktritt am Montag zur Kenntnis: „Ich habe großes Vertrauen in den Aufsichtsrat und die Mitarbeiter der Hypo Tirol, dass der erfolgreiche Kurs weitergeführt wird. Ein modernes und kundennahes Angebot für die Tirolerinnen und Tiroler ist die zentrale Aufgabe in der Ausrichtung unserer Landesbank.“