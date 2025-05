Auto stürzte in Maria Alm auf Forststraße ab

Die Freiwillige Feuerwehr Maria Alm sicherte das Fahrzeug mit Spanngurten. Anschließend zogen die Einsatzkräfte es mittels Seilwinde aus dem steilen Graben. Der 61-jährige Verletzte wurde ins Krankenhaus nach Schwarzach gebracht. Der 66-Jährige, der sich von der Unfallstelle entfernt hatte, wurde in einem nahe gelegenen Wirtschaftsgebäude gefunden und ins Krankenhaus nach Zell am See transportiert.