Stall brennt zur Gänze nieder: Tiere verendet

Einsatzkräfte aus dem Liesertal, aus Spittal und dem Salzburger Lungau kämpften gegen die Flammen an. Der Dachstuhl eines Wirtschaftsgebäudes in Oberdorf Rennweg hatte Feuer gefangen. „Der Stall stand beim Eintreffen der Feuerwehren bereits in Vollbrand“, so Peter Kircher, Kommandant der FF Rennweg.