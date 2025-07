Stark! Sturm bringt „Dino“ zur Strecke

Nach der Pause musste Sturm der intensiven ersten Hälfte und der Hitze Tribut zollen. Die Schwarzen schalteten in den Verwaltungsmodus um, der HSV kam öfter in die gefährliche Zone. Coach Säumel wechselte nach 71 Minuten durch, warf Hierländer, Kayombo, Grgic und Aiwu in die Hitzeschlacht. Im Finish konnten die Hamburger doch noch jubeln, der Anschlusstreffer in der 90. Minute zum 1:2 änderte aber nichts mehr am Sieg des Meisters.