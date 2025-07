Hiobsbotschaft für DFB-Goalie: Gala will Ederson

Was nun für ter Stegen?

Wie geht es nun mit ter Stegen weiter? Ob der Deutsche wirklich als Nummer drei in die Saison gehen wird, ist vor allem mit Ausblick auf die WM 2026 unrealistisch. Zuletzt wurde der 33-jährige auch mit Vereinen aus der Premier League in Verbindung gebracht. Sowohl der FC Chelsea, als auch Manchester United dürften mit ihrer Torwartsituation nicht vollkommen zufrieden sein und seien deshalb potenzielle Ziele für ter Stegen.