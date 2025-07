Tour-Premiere von Wellens, Gall weiter vorne dabei

Pogacars UAE-Teamkollege Wellens setzte sich erfolgreich aus einer Ausreißergruppe ab und ließ sich den Vorsprung nicht mehr nehmen. Am Montag dürfen die Protagonisten einmal durchschnaufen, steht doch ein Ruhetag an. Am Dienstag folgt mit dem Mont Ventoux ein erneutes Kletter-Spektakel. Von Montpellier geht es über 171,5 Kilometer hinauf zur Bergankunft auf dem legendären Tour-Klassiker in 1.910 Metern Höhe.