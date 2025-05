Brand in Seiersberg: Bewohner sprang aus Fenster

In den Samstagmorgenstunden wurden die Feuerwehrkräfte wegen eines Brandes in Seiersberg (Bezirk Graz-Umgebung) aus dem Schlaf gerissen: Eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Triesterstraße hatte Feuer gefangen. Da die Türe zur betreffenden Wohnung versperrt war, musste die Feuerwehr diese aufbrechen. Der Brand konnte rasch gelöscht werden.