Wien als Österreichs Hochburg der Autopannen

Kälte, Hitze, kurze Strecken

„In der Großstadt werden viele Fahrzeuge eher selten bewegt und fahren häufig nur Kurzstrecke. Das ist belastend für jede Batterie, speziell bei Minusgraden und im Hochsommer“, erklärt Pannenhilfe-Leiterin Katharina Brezina. Die Wetterdaten belegen das: Am öftesten musste der ÖAMTC in Wien 2023 an den heißesten und kältesten Tagen in der Stadt ausfahren. Der stärkste Tag des Jahres 2023 war in Wien der 4. Dezember mit 879 Einsätzen.