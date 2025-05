Diebin schlug zweimal in Selbstbedienungsladen zu

Immer wieder werden Selbstbedienungsläden zum Ziel von dreisten Dieben. So auch Mittwochabend: Eine 32-Jährige aus dem Bezirk Völkermarkt versuchte um 19.30 Uhr in einem solchen Laden in der Gemeinde Griffen die Kasse aufzubrechen – vergeblich. Stattdessen vergriff sie sich an einigen Lebensmitteln – natürlich ohne zu bezahlen – und verließ den Tatort.