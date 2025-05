Dreh mit Kidman in Hallstatt: „Es war ein Traum“

Das Serienteam war jedenfalls begeistert von seinem pittoresken Arbeitsplatz, erfuhr die „Krone“ bei Interviews mit den Hauptdarstellern Christine Baranski („Mamma Mia!“) und Aras Aydin: „Es ist so schön dort, das war fast surreal. Ich musste mich manchmal kneifen, weil ich es nicht glauben konnte. Eine unglaubliche Erfahrung“, so Aydin. Und Baranski erzählt: „Am letzten Drehtag haben einige von uns sich eine Flasche Champagner gekauft, und wir haben uns damit auf einen Steg am See gesetzt. Es war in einem Zwielicht, kurz bevor es dunkel wurde. Es war wie ein schöner Traum.“