„Meine ganze Familie hat Unglaubliches mitgemacht“

Als unzumutbar empfundene Missstände in der Justizanstalt Innsbruck – von unbesetzten Planstellen bis zu überfüllten Zellen – ließen Personalvertreter Alarm schlagen. Als dies auch den Weg in die Medien fand, vor allem in die „Krone“, war das Verhältnis mit dem Anstaltsleiter zunehmend zerrüttet.