Drei Personen nach Unfall mit Gas-Ofen verletzt

In Axams kam es am Donnerstagabend zu einem folgenschweren Unfall, bei dem drei Personen verletzt wurde, eine davon schwer. Die schwerverletzte Person wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen. Nach ersten Informationen trat aus einem Ofen Gas aus, welches verpuffte und einen Brand verursache. Diese konnte von der Feuerwehr gelöscht werden.