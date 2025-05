Im Ennstal entsteht ein neues Radler-Paradies

Zusammenhängendes Trail-Netzwerk

Was der Region noch fehlt, ist eine große Verbindung der Angebote, quasi analog zur Ski-Schaukel im Wintertourismus. In diese Lücke will der Tourismusverband mit dem Projekt „Sonnseitn Trails“ stoßen. Ab Herbst 2025 sollen rund 60 Kilometer an neuen Bike-Strecken entstehen, die sich in das bestehende Angebot an Wegen und Parks einfügen und diese miteinander verbinden. „Die ,Sonnseitn Trails‘ werden das Bikeland Schladming-Dachstein auf ein komplett neues Level heben“, sagt Andreas Keinprecht, Vorsitzender der Tourismusregion.