Steirischer Appell: Keller gegen Rückstau sichern

Bereits am Dienstag sorgte ein starkes Gewitter mit anhaltendem Starkregen im Murtal für Überschwemmungen in der Gemeinde Spielberg. Die Kanalisation konnte die Wassermengen nicht aufnehmen und lief über – es kam zu überfluteten Kellern in mehreren Wohngebäuden. Ein Problem haben in solchen Situation vor allem Häuser, die über keine bzw. keine funktionierende Rückstausicherung verfügen.