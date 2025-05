Feuerwehreinsatz: Auto brennt auf Alpenstraße aus

Auto fing am Weg schon Feuer

So weit kam ein Lenker am Dienstagmittag aber gar nicht. Sein Wagen fing schon auf dem Weg bergauf Feuer. Als der Lenker bemerkte, dass etwas nicht stimmte, schaffte er es noch, sein Auto am Straßenrand abzustellen. Unmittelbar danach ging das Auto als wahrlicher Feuerball auf.