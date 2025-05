Der kalte Mai verdirbt Badehungrigen die Laune

In der Stadt Salzburg, in Bergheim und in Hallein zeichnet sich ein ähnliches Bild. Außer am Eröffnungswochenende waren hier erst wenige Menschen baden. Ins kühle Nass zog es vor allem sportliche Schwimmer und Vereine.Die kalte Luft verursacht sehr hohe Heizkosten Ob sich das Aufsperren an kalten Tagen überhaupt rentiert, wird in den meisten Bädern individuell entschieden. Denn: Je kälter die Luft, desto höher die Kosten für das Beheizen der Schwimmbecken, die eine möglichst konstante Temperatur haben sollten.