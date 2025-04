Für erste Gäste war‘s draußen kälter als im Becken

Bei 14 Grad Außentemperatur öffnete das Aya-Bad in Salzburg gestern seine Pforten. Die Gästezahlen plätscherten den Tag über so dahin: Mehr als fünf Personen waren selten gleichzeitig im 23-Grad-warmen Wasser. „Immerhin zehn Gäste sind in der Früh gleich zum Morgensport gekommen“, freut sich der Leiter der Stadtbetriebe, Roland Oberhauser. Demnächst folgen das „Lepi“ und das Volksgartenbad. Start: 9. Mai.